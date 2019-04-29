2019-04-29T18:42:16+03:00
Экономика

Газпром: шансы достроить и запустить «Северный Поток - 2» до конца года сохраняются

Заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности газовой компании прокомментировал вопрос о подачи еще одной заявки на прохождение маршрута газопровода
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Газпром: шансы достроить и запустить «Северный Поток - 2» до конца года сохраняютсяГазпром: шансы достроить и запустить «Северный Поток - 2» до конца года сохраняютсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Газпром работает над разработкой мер по сохранению проекта «Северного Потока - 2» в графике, в настоящий момент сохраняется вероятность строительства газопровода и его пуск до конца текущего года. Соответствующие заявление сделал заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности компании Дмитрий Хандога.

«На данный момент сохраняется шанс завершения строительства и пуск его в этом году. Мы анализируем, как повлияет выдача датского разрешения в тот или иной момент, мы работаем над комплексом мер по сохранению проекта в графике», - сказал он.

Хандога напомнил, что в конце марта Датское энергетическое агентство потребовало от проектной компания Nord Stream 2 AG подала заявку по третьему варианту маршрута газопровода «Северный поток - 2», предусматривающему оценку воздействия на окружающую среду в исключительной экономической зоне Дании в водах южнее острова Борнхольм. «Таким образом, сейчас на рассмотрении датских властей находятся три заявки по маршруту укладки газопровода: в территориальных водах и исключительной экономической зоны Дании. Тем не менее компания работает», - отметил начальник департамента.

Ранее, глава МИД Сергей Лавров заявил, что в Министерстве иностранных дел серьезно обеспокоены действиями Еврокомиссии в отношении проекта трубопровода, а также вмешательством в процесс формирования проекта Соединенных Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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