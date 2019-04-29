2019-04-29T18:46:22+03:00
Звезды

Оператор шоу «Голос.Дети» исключил возможность кибератаки при голосовании

Компания продолжает изучать логи на предмет выявления аномалий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дочь Алсу Микелла Абрамова победила в шестом сезоне проекта "Голос. Дети"Дочь Алсу Микелла Абрамова победила в шестом сезоне проекта "Голос. Дети"Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Являющаяся оператором шоу "Голос.Дети" компания "СМС Сервисы" исключила возможность проведения хакерской атаки в момент голосования. Об этом сообщили в пресс-службе группы i-Free.

В компании заявили, что все звонки и сообщения, полученные в рамках передачи 26 апреля, были обработаны в строгом соответствии с правилами, установленными организаторами шоу, а каждый абонентский номер был зафиксирован в технических логах программно-аппаратного комплекса

"В момент проведения голосования платформа не подвергалась DDOS или иным хакерским атакам", - говорится в сообщении на сайте группы i-Free.

Оператор продолжит проводить собственный анализ логов на предмет выявления аномалий и других технических факторов, способных повлиять на итоги голосования, а отчет и статистику передан для изучения международной компанией Group-IB.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сам Первый канал привлек данного партнера Интерпола к расследованию инцидента. Речь идет о скандале вокруг победы в конкурсе дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

ИСТОЧНИК KP.RU

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