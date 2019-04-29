Суд арестовал экс-главу НПО «Техномаш» по делу о хищениях

СЕГОДНЯ 19:01 2019-04-29T19:01:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывшего исполняющего обязанности генерального директора НПО «Техномаш», входящего в состав Роскосмоса, Дмитрия Панова, арестовали до 24 июля по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующие решение Замоскворецкий суд Москвы принял в понедельник, 29 апреля.

«Избрать в отношении подозреваемого Панова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 июня», - зачитала решение судья Лариса Семенова.

Полиция задержала экс-главу «Техномаш» 25 апреля. Следователи МВД запросили арест подозреваемого в крупных хищениях Панова.

В Роскосмосе сообщили, что их сотрудник и двое его советников были уволены в июле прошлого года по распоряжению главы ведомства Дмитрия Рогозина после того, как тот ознакомился с итогами деятельности Панова.

В НПО «Техномаше» Панов работал с 2012 года. На предприятии он занимал должности первого заместителя генерального директора и исполняющего обязанности гендиректора.

ИСТОЧНИК KP.RU