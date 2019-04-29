2019-04-29T19:44:51+03:00
Звезды

Дмитрий Нагиев опасается за свою репутацию после скандала на шоу «Голос.Дети»

Актер подчеркнул, что подобные истории больно бьют по всем участникам проекта
Елена АКИМОВА
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Дмитрий Нагиев опасается за свою репутацию после скандала вокруг шоу "Голос.Дети"Дмитрий Нагиев опасается за свою репутацию после скандала вокруг шоу "Голос.Дети"Фото: Евгения ГУСЕВА
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Дмитрий Нагиев признался, что скандал вокруг голосования на шоу «Голос.Дети» может больно ударить не только по репутации канала, но и по его собственной. Чтобы говорить о его дальнейшем участии в проекте нужно разобраться с накопившимися вопросами, например, ответить были ли сбои при голосовании, разрешается ли агитировать за участника корпоративными рассылками.

«Я не третейский судья и я не берусь сказать, что это нарушение правил голосования. Я так же, как и вы, в некотором недоумении», — комментирует ситуацию актер.

Пока он сильно сомневается будет ли участвовать в дальнейшем в шоу. Это вопрос репутации.

«Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах», — комментирует Дмитрий Нагиев телеканалу «360».

Сейчас результаты голосования проверяет специальная компания, нанятая Первым каналом. Константин Эрнст уже отметил, что если будут обнаружены сбои, то придется решать вопрос о замене существующего порядка голосования. Скорее всего, результаты проверки будут обнародованы в течении месяца.

Являющаяся оператором шоу "Голос.Дети" компания "СМС Сервисы" исключила возможность проведения хакерской атаки в момент голосования. Об этом сообщили в пресс-службе группы i-Free.

По итогам голосования с большим отрывом победила дочь певицы Алсу Микелла. Многим этот результат показался нечестным, так как изначально девочка не проходила в финал. Ее добрали на дополнительном конкурсе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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