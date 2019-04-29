Дмитрий Нагиев опасается за свою репутацию после скандала на шоу «Голос.Дети»

СЕГОДНЯ 19:44 2019-04-29T19:44:51+03:00

Дмитрий Нагиев опасается за свою репутацию после скандала вокруг шоу "Голос.Дети" Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Дмитрий Нагиев признался, что скандал вокруг голосования на шоу «Голос.Дети» может больно ударить не только по репутации канала, но и по его собственной. Чтобы говорить о его дальнейшем участии в проекте нужно разобраться с накопившимися вопросами, например, ответить были ли сбои при голосовании, разрешается ли агитировать за участника корпоративными рассылками.

«Я не третейский судья и я не берусь сказать, что это нарушение правил голосования. Я так же, как и вы, в некотором недоумении», — комментирует ситуацию актер.

Пока он сильно сомневается будет ли участвовать в дальнейшем в шоу. Это вопрос репутации.

«Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах», — комментирует Дмитрий Нагиев телеканалу «360».

Сейчас результаты голосования проверяет специальная компания, нанятая Первым каналом. Константин Эрнст уже отметил, что если будут обнаружены сбои, то придется решать вопрос о замене существующего порядка голосования. Скорее всего, результаты проверки будут обнародованы в течении месяца.

Являющаяся оператором шоу "Голос.Дети" компания "СМС Сервисы" исключила возможность проведения хакерской атаки в момент голосования. Об этом сообщили в пресс-службе группы i-Free.

По итогам голосования с большим отрывом победила дочь певицы Алсу Микелла. Многим этот результат показался нечестным, так как изначально девочка не проходила в финал. Ее добрали на дополнительном конкурсе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Нагиева упрекнули в нечестности

«Сколько тебе Алсу заплатила?»: Дмитрия Нагиева захайпили в Instagram Поклонники возмущены молчанием ведущего «Голос. Дети» (Подробности)

Нагиев предположил, что победа маленькой Микеллы под вопросом

Российский шоумен Дмитрий Нагиев заявил о том, что вопрос возможного оказания давления в пользу одного из конкурсантов шоу "Голос. Дети" все еще остается открытым (Подробности)

Артист отметил, что со стороны телеканала не было никаких вбросов и подлогов, однако разобраться в ситуации все же следует (Подробности).

Детский "Голос" попросили закрыть

Сенсационный результат голосования в финале шоу спровоцировал травлю 10-летней дочери Алсу (Подробности)

Микелла Абрамова. Ты здесь - Финал - Голос.Дети - Сезон 6.Видео: The Voice Kids Russia/Голос Дети

ИСТОЧНИК KP.RU