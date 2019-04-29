Порошенко уверен, что Украина продолжит двигаться навстречу Европе

СЕГОДНЯ 19:50 2019-04-29T19:51:34+03:00

Президент страны указал на приобретенные за пять лет достижения и поблагодарил поддержавших его на выборах граждан

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Президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что его родная страна продолжит двигаться навстречу Европе даже после смены действующей власти, ведь никто не сможет отнять у жителей незалежной их чувство достоинства. Соответствующее заявление было сделано политиком в ходе его выступления во Львове.

Глава государства указал на то, что за последние пять лет Украина сделала "огромные шаги" на пути возрождения нации и тут же отметил сплоченность поддержавшего его народа.

"Убежден, что вместе мы не дадим никому украсть те достижения, которые мы достигли за последние пять лет. Мы вместе, бок о бок будем двигать Украину дальше в Европу. Ваше единство и является надежным залогом этом", - цитирует РИА Новости Порошенко.

Напоследок президент поблагодарил всех жителей Львовской области, которые отдали за него свои голоса на последних выборах главы государства. Таких, по его оценке, насчитывается порядка 800 тысяч.

Сайт kp.ru писал о том, что жители именно этого украинского региона оказали Порошенко самую явную избирательскую поддержку. К слову, вскоре после объявления результатов выборов, на которых действующий президент проиграл кандидату Владимиру Зеленскому, глава Львовской области подал в отставку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700638" frameborder="0"></iframe> «Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU