2019-04-29T20:08:22+03:00
Происшествия

В Непале десять человек скончались от неизвестной болезни

Инфекция поражает, в основном, лишь детей и стариков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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10 человек умерли от неизвестной болезни в Непале10 человек умерли от неизвестной болезни в НепалеФото: REUTERS
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Один из районов Непала охватило неизвестное заболевание, жертвами которого стали уже 10 человек. Инфекция распространилась на территории округа Хумла, расположенного в 450 км к западу от Катманду. Природа ее появления пока не выявлена.

Между тем, симптомы данного заболевания были зафиксированы уже у нескольких сотен человек. Под ударом оказались сразу две деревни. Первые пострадавшие начали обращаться в больницы на прошлой неделе. В большинстве случаев речь идет о пожилых людях и детях.

Специалисты продолжают изучать неизвестный вирус, собирая анализы у местного населения. По итогам исследования будет назначено полноценное лечение.

"Врачи оказывают медицинскую помощь заразившимся. Мы считаем, что в скором времени возьмем ситуацию под полный контроль", - цитирует "Синьхуа" главу района.

Сайт kp.ru писал о том, что развитие новых инфекционных заболеваний в отдельных случаев может быть спровоцировано чрезмерным употреблением антибиотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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