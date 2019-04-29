В Непале десять человек скончались от неизвестной болезни

СЕГОДНЯ 20:08 2019-04-29T20:08:22+03:00

10 человек умерли от неизвестной болезни в Непале Фото: REUTERS

Инфекция поражает, в основном, лишь детей и стариков

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Один из районов Непала охватило неизвестное заболевание, жертвами которого стали уже 10 человек. Инфекция распространилась на территории округа Хумла, расположенного в 450 км к западу от Катманду. Природа ее появления пока не выявлена.

Между тем, симптомы данного заболевания были зафиксированы уже у нескольких сотен человек. Под ударом оказались сразу две деревни. Первые пострадавшие начали обращаться в больницы на прошлой неделе. В большинстве случаев речь идет о пожилых людях и детях.

Специалисты продолжают изучать неизвестный вирус, собирая анализы у местного населения. По итогам исследования будет назначено полноценное лечение.

"Врачи оказывают медицинскую помощь заразившимся. Мы считаем, что в скором времени возьмем ситуацию под полный контроль", - цитирует "Синьхуа" главу района.

Сайт kp.ru писал о том, что развитие новых инфекционных заболеваний в отдельных случаев может быть спровоцировано чрезмерным употреблением антибиотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU