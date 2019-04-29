Последний фильм о мстителях стал лидером проката в первый же день

СЕГОДНЯ 20:15 2019-04-29T20:15:08+03:00

Американскому фантастическому фильму от Marvel и Disney «Мстители: Финал» удалось побить мировой рекорд по кассовым сборам на старте проката

98% тех, кто пришел в кино 29 апреля выбрали именно этот фильм

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На экраны вышел последний фильм франшизы Marvel о мстителях. В первый же день картина стала бесспорным лидером проката. По данным государственной системы учета продаж билетов, 98% из тех, кто посетил российские кинотеатры в понедельник, 29 апреля, выбрали именно этот фильм.

Общий сбор картины уже составил 408 миллионов рублей, причем большая часть суммы – это предпродажа билетов. Заказы были оформлены на 300 миллионов рублей. Общее число зрителей, которые уже успели оценить «Мстители. Финал» - более 960 тысяч россиян.

На рекордную статистику не повлияло даже то, что в России картина вышла на четыре дня позже мировой премьеры. В Министерстве культуры отметили, что старт проката был выбран компанией Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing, но многие зрители уверены, что причину стоит искать в премьере российского фильма «Миллиардер».

На мировом кинорынке «Мстители. Финал» тоже бьют рекорд. За первые выходные сумма сборов превысила 1,2 миллиарда долларов. Не исключено, что заключительный фильм саги сможет побить рекорд «Аватара», который собрал за весь прокат 2,8 триллиона долларов.

В конце прошлого года в США умер создатель популярнейших киногероев Стэн Ли. Именно он приложил руку к тому, что мир увидел Человека-Паука, Халка, Людей Икс, Черную Пантеру, Железного человека и Мстителей, пишет Утро.ру.

Новый трейлер фильма Мстители: Финал .

ИСТОЧНИК KP.RU