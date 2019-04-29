Рейс Мурманск-Москва был задержан на 5 часов из-за пьяного пассажира
Авиарейс Мурманск - Москва был задержан на пять часов по вине пьяного пассажира, который утверждал, будто на борту самолета находится взрывное устройство. Такую информацию предоставили в министерстве внутренних дел России.
"В дежурную часть Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что пассажир рейса сообщением Мурманск - Москва заявил, что на борту самолета якобы может находиться опасный предмет", - рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По ее словам, сразу после этого место инцидента было оцеплено, а сотрудникам транспортной полиции и кинологам с собаками пришлось обследовать самолет и повторно досмотреть всех пассажиров, их ручную кладь и багаж. Однако никаких взрывных устройств обнаружено так и не было.
Распространившего ложную информацию 29-летнего жителя Московского области уже задержали и привлекли к административной ответственности по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", сообщается на сайте МВД.
"КП" писала о том, что пьяные дебоширы довольно часто становятся причиной задержки авиарейсов. Так, например, в феврале вылет самолета из Самары на Гоа был отложен на три часа из-за агрессивного настроенного и подвыпившего главы семейства.
ИСТОЧНИК KP.RU