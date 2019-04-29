2019-04-29T20:22:34+03:00
Происшествия

Рейс Мурманск-Москва был задержан на 5 часов из-за пьяного пассажира

Мужчина перебрал с алкоголем и начал говорить о том, что самолет заминирован
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Вылет самолета Мурманск — Москва был задержан на пять часовВылет самолета Мурманск — Москва был задержан на пять часовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Авиарейс Мурманск - Москва был задержан на пять часов по вине пьяного пассажира, который утверждал, будто на борту самолета находится взрывное устройство. Такую информацию предоставили в министерстве внутренних дел России.

"В дежурную часть Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что пассажир рейса сообщением Мурманск - Москва заявил, что на борту самолета якобы может находиться опасный предмет", - рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, сразу после этого место инцидента было оцеплено, а сотрудникам транспортной полиции и кинологам с собаками пришлось обследовать самолет и повторно досмотреть всех пассажиров, их ручную кладь и багаж. Однако никаких взрывных устройств обнаружено так и не было.

Распространившего ложную информацию 29-летнего жителя Московского области уже задержали и привлекли к административной ответственности по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", сообщается на сайте МВД.

"КП" писала о том, что пьяные дебоширы довольно часто становятся причиной задержки авиарейсов. Так, например, в феврале вылет самолета из Самары на Гоа был отложен на три часа из-за агрессивного настроенного и подвыпившего главы семейства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неизвестные открыли стрельбу у посольства США в Гаити
Последний фильм о мстителях стал лидером проката в первый же день
В Непале десять человек скончались от неизвестной болезни
Порошенко уверен, что Украина продолжит двигаться навстречу Европе
Дмитрий Нагиев опасается за свою репутацию после скандала на шоу «Голос.Дети»
Климкин обвинил советское наследие и коррупцию в несчастье украинцев
Суд арестовал экс-главу НПО «Техномаш» по делу о хищениях
Оператор шоу «Голос.Дети» исключил возможность кибератаки при голосовании
Газпром: шансы достроить и запустить «Северный Поток - 2» до конца года сохраняются
Роскомнадзор потребовал от онлайн-площадок объяснить утечку данных пользователей
Мастер 20 часов создавал «живую» татуировку
Штаб Зеленского заявил о сотрудничестве Порошенко с российскими СМИ
"Ситимобил" начал страховать пассажиров и водителей такси
Эрдоган поговорил с Трампом о способах разрешения разногласий по поставкам С-400
В Подмосковье задержаны семь членов ячейки ИГ*
Шойгу рассказал о росте трансграничной преступности после разгрома ИГ* в Сирии
В Госдуме не исключают, что обсудят ситуацию с конкурсом «Голос.Дети»
Шойгу: выход Вашингтона из ДРСМД – первый шаг к гонке вооружений
Повредившего картину Репина вандала просят приговорить к трем годам колонии
Песков: РФ не ожидает приезда зарубежных лидеров на День Победы
В Гидрометцентре дали прогноз погоды на майские праздники в Москве
В столице Словакии загорелась гостиница Park Inn
Помпео рассказал о возможности третьей встречи Трампа и Ким Чен Ына
МИД России прорабатывает встречу Лаврова с ливийским коллегой
Эксперты оценили работу главы Курской области