Неизвестные открыли стрельбу у посольства США в Гаити

СЕГОДНЯ 20:32 2019-04-29T20:32:22+03:00

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Неизвестные открыли стрельбу у здания посольства Соединенных Штатов в городе Порт-о-Пренс на Гаити. Соответствующую информацию распространила пресс-служба американского Госдепартамента.

Сотрудники внешнеполитического ведомства призвали граждан избегать района расположения дипмиссии и не выходить из укрытия до разрешения ситуации.

"Стрельба идет со стороны запасного входа в посольство. Находящиеся на территории дипмиссии люди находятся в убежище", - говорится в сообщении на странице Госдепа в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU