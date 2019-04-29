Неизвестные открыли стрельбу у посольства США в Гаити
Сотрудники Госдепартамента просят оставаться людей в укрытии
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Неизвестные открыли стрельбу у здания посольства Соединенных Штатов в городе Порт-о-Пренс на Гаити. Соответствующую информацию распространила пресс-служба американского Госдепартамента.
Сотрудники внешнеполитического ведомства призвали граждан избегать района расположения дипмиссии и не выходить из укрытия до разрешения ситуации.
"Стрельба идет со стороны запасного входа в посольство. Находящиеся на территории дипмиссии люди находятся в убежище", - говорится в сообщении на странице Госдепа в Twitter.
ИСТОЧНИК KP.RU