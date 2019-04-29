Порошенко считает, что все россияне хотят получить гражданство Украины
Президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что все 140 миллионов россиян были бы рады получить украинское гражданство. Таким образом политик прокомментировал слова еще не вступившего в должность, новоизбранного главы государства Владимира Зеленского, который заявил о готовности раздавать паспорта своей страны в упрощенном порядке.
"Мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам наше святое украинское гражданство. Так как его примут все 140 миллионов, потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство - это большая честь", - сказал Порошенко.
Соответствующее заявление было сделано во время рабочей поездки президента во Львов, уточняет РИА Новости.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства жителями Донбасса, а также допустил возможность распространения нововведения на всех украинцев. В Киеве такое решение приняли в штыки.
Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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