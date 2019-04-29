2019-04-29T20:59:16+03:00
Политика

Порошенко считает, что все россияне хотят получить гражданство Украины

Таким образом президент ответил на готовность Зеленского упрощенно раздавать паспорта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Украинский президент Петр ПорошенкоУкраинский президент Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что все 140 миллионов россиян были бы рады получить украинское гражданство. Таким образом политик прокомментировал слова еще не вступившего в должность, новоизбранного главы государства Владимира Зеленского, который заявил о готовности раздавать паспорта своей страны в упрощенном порядке.

"Мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам наше святое украинское гражданство. Так как его примут все 140 миллионов, потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство - это большая честь", - сказал Порошенко.

Соответствующее заявление было сделано во время рабочей поездки президента во Львов, уточняет РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства жителями Донбасса, а также допустил возможность распространения нововведения на всех украинцев. В Киеве такое решение приняли в штыки.

Путин о выдаче паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24