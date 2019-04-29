Трамп сделал более 10 тысяч ложных заявлений с начала 2017 года

СЕГОДНЯ 21:24 2019-04-29T21:25:37+03:00

При этом в последнее время президент США врет все чаще - в среднем 23 раза в день

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Более 10 тысяч ложных заявлений было сделано президентом США Дональдом Трампом с начала 2017 года. Такие подсчеты предоставила американская газета The Washington Post на основе анализа выступлений политика, его высказываний в СМИ и публикаций на официальном аккаунте в Twitter.

Издание выяснило, что, только заняв должность главы государства, Трамп врал около пяти раз в день, однако за последние месяцы эта цифра значительно увеличилась - до 23 раз.

Согласно наблюдениям журналистов, президент все чаще делает не соответствующие действительности заявления. Особенно остро это проявляется в ходе митингов и встреч с представителями СМИ.

В то же время сам Трамп постоянно жалуется на "фейковые" новости, которые якобы принижают его достижения. Журналисты же винят президента в притеснении свободы средств массовой информации, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU