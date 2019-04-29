На МКС возникла проблема с системой энергоснабжения

СЕГОДНЯ 22:52 2019-04-29T22:53:26+03:00

Ситуация не представляет угрозы для экипажа и самой станции

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На американском сегменте Международной космической станции была выявлена проблема с системой энергоснабжения. Неполадки заметили утром в понедельник, 29 апреля. Угрозы для жизни астронавтов нет. Такое заявление сделали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Команды работают над выявлением причины [сбоя] и восстановлением полной мощности системы. Ни экипажу, ни станции ничего не угрожает", - сообщается на сайте ведомства.

Сайт kp.ru писал о том, что в скором времени к МКС должен пристыковаться американский грузовой корабль Dragon компании SpaceX. Изначально дата запуска была назначена на 26 апреля, однако позже ее несколько раз сдвигали - до 1 мая.

В настоящий момент бортинженеры орбитальной станции знакомятся с процедурами распаковки грузов, среди которых будет углеродная обсерватория. Ее установка будет проводиться при помощи роботизированных контроллеров.

ИСТОЧНИК KP.RU