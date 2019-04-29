2019-04-30T00:05:11+03:00
Происшествия

Стрельба в московском баре: один человек получил тяжелые ранения

В пылу ссоры между двумя компаниями один из участников конфликта открыл огонь из пистолета
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Один из участников конфликта использовал пистолет в качестве аргументаОдин из участников конфликта использовал пистолет в качестве аргументаФото: Иван ВИСЛОВ
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Поздним вечером в понедельник, 29 апреля, в одном из баров на востоке Москвы произошла стрельба. По предварительным данным, пострадал один человек, он получил тяжелое ранение.

Как рассказали в пресс-службе столичного главка полиции, сообщение о драке со стрельбой в ресторане на улице Зелёный проспект поступило в 22:27. Стреляли из «травмата». Нескольких участников потасовки уже удалось задержать, их скоро доставят в полицейское отделение.

«Пострадавшему оказывается медицинская помощь на месте, решается вопрос о госпитализации», - уточнил представитель пресс-службы ведомства.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Все началось со словесной перепалки между двумя компаниями, сидевшими за соседними столиками (это примерно десять человек). Разгоряченные спиртным мужчины продолжали спорить, когда один из них достал пистолет и выстрелил.

По данным «Пятого канала», позже в увеселительное заведение зашли еще двое с оружием, предположительно – травматическим, они тоже открыли стрельбу. К моменту приезда сотрудников правоохранительных органов все участники стрельбы успели разбежаться.

Полиция опрашивает посетителей и работников бара, устанавливает все обстоятельства инцидента и причины конфликта. Стрелявших и скрывшихся с места ЧП участников ссоры разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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