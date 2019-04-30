Силовики США предотвратили теракт в Калифорнии
Благодаря операции, проведенной сотрудниками американской полиции и Федеральным бюро расследований (ФБР) США, удалось предотвратить теракт в Калифорнии, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на местные власти.
В конце прошлой недели полицейские и ФБР задержали предполагаемого террориста – 26-летнего бывшего военнослужащего по имени Марк Стивенс Доминго. По версии следствия, он планировал взорвать несколько самодельных бомб во время многолюдного митинга в городе Лонг-Бич на юге штата.
Операцию провели в пятницу вечером. Агент ФБР «под прикрытием» встретился с подозреваемым, чтобы передать ему муляж взрывного устройства. Злоумышленник, уверенный в том, что «адская машинка» настоящая, собирался начинить ее гвоздями.
Доминго, который ранее служил в Сухопутных войсках США, по данным спецслужб, недавно принял ислам. Силовики считают, что он собирался не только устроить взрывы на митинге, но и открыть стрельбу в многолюдном месте. Таким образом злоумышленник якобы хотел «отомстить» за мартовский теракт в мечетях новозеландского Крайстчерча. Подозреваемому предъявлены обвинения в содействии террористам.
Напомним, 15 марта австралиец Брентон Таррант открыл стрельбу по людям, собравшимся в мечетях Крайстчерча на пятничную молитву. В результате погибли 50 человек, десятки раненых доставлены в больницы.
К слову, как писал сайт kp.ru, ранее в подготовке крупного теракта в США заподозрили лейтенанта Береговой охраны.
Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии
ИСТОЧНИК KP.RU