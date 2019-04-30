Трамп передал в сенат протокол о вступлении Македонии в НАТО

СЕГОДНЯ 01:28 2019-04-30T01:39:58+03:00

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Глава Белого дома Дональд Трамп в понедельник, 29 апреля, передал в сенат США протокол о приеме Северной Македонии в НАТО.

«Настоящим я передаю для совета и согласия на ратификацию сенатом протокола о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору», - говорится в его письме к сенаторам, опубликованном пресс-службой президентской администрации.

В своем послании к законодателям американский лидер напоминает, что протокол был подписан в Брюсселе 6 февраля, и рекомендует его ратифицировать.

«Северная Македония является надёжным партнёром Соединённых Штатов в области безопасности, и её членство в НАТО будет напрямую отвечать стратегическим интересам США и НАТО», - подчеркивается в заявлении Дональда Трампа.

Он добавил, что его администрация готова помочь сенаторам в работе над ратификацией документа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 12 февраля Македония официально сменила название на Северную Македонию.

ИСТОЧНИК KP.RU