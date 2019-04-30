Минобороны опубликовало уникальные снимки советских полководцев на параде Победы

СЕГОДНЯ 04:35 2019-04-30T06:40:12+03:00

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В преддверии 9 мая, когда мы будем отмечать 74-ю годовщину великой Победы в Великой Отечественной войне, министерство обороны России опубликовало уникальные снимки легендарных советских полководцев, воспоминания их родственников и интересные факты о парадах Победы, проходивших на Красной площади в Москве в разные годы.

Посетители нового раздела на сайте Минобороны смогут посмотреть нигде ранее не публиковавшиеся фотографии из семейных альбомов знаменитых военачальников и Героев Советского Союза, на которых они предстают не только в торжественной «парадной» обстановке, но и в кругу родных и близких, на отдыхе или за любимыми занятиями.

Кроме того, там можно узнать для себя много нового, почитав связанные с парадами Победы на Красной площади воспоминания как самих легендарных полководцев – маршалов Советского Союза Георгия Жукова, Ивана Баграмяна, Родиона Малиновского, Александра Василевского, Ивана Конева, Кирилла Мерецкова, Дмитрия Устинова и других, – так и их родственников.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702069" frameborder="0"></iframe> Репетиция парада в честь Дня Победы на полигоне Алабино под Москвой.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU