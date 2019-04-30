2019-04-30T06:12:11+03:00
Политика

Хашим Тачи призвал Сербию признать независимость Косова

Глава непризнанной республики заявил, что готов к «всеобъемлющему соглашению о межгосударственных отношениях» с соседней страной
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава самопровозглашенной Республики Косово Хашим ТачиГлава самопровозглашенной Республики Косово Хашим ТачиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лидер непризнанного государства Косово Хашим Тачи со своей страницы в Facebook призвал Белград признать самопровозглашённую республику и её независимость, а также отказаться от идеи создания любых моделей

«Сербия должна признать независимость Косова и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета», - написал он.

По его словам, сложная ситуация в регионе «не может быть преодолена абстрактными заявлениями», соседние страны «должны принять смелые решения», а «примирение будет невозможно, пока Сербия и Босния и Герцеговина не признают независимость Косова».

Причем одним из первых таких «смелых решений» должна стать визовая либерализация, а главную роль в этом процессе, как считает Хаши Тачим, должны взять на себя Германия и Франция. Кроме того, глава самопровозглашенной республики заявил, что Приштина «готова к всеобъемлющему соглашению о межгосударственных отношениях с Сербией».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Берлине прошел саммит стран Западных Балкан, на котором Хашим Тачи собирался поднять вопрос присоединения к Косову населенных албанцами южных регионов Центральной Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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