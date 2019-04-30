В ДТП с участием автобуса в Орловской области пострадал 21 человек

СЕГОДНЯ 06:23 2019-04-30T06:37:33+03:00

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В ночь на вторник, 30 апреля, на трассе М-2 «Крым» в Кромском районе Орловской области столкнулись автобус Yutong и «КамАЗ», шедшие в попутном направлении. От удара автобус опрокинулся в кювет, в результате пострадал 21 человек.

«Автобус рейсовый, ехал из Киева. Все пострадавшие – это граждане Украины», - сообщил журналистам представитель областного главка МЧС.

Всего же в Yutong в момент аварии находились 54 человека. По словам главы Кромского района Ивана Митина, тех, кто получил незначительные травмы и ушибы, временно разместили в гостинице «Гринн» в Орле. Те же, кто пострадал серьезнее, доставили в Кромскую центральную районную больницу.

В ЦРБ рассказали, что один из пострадавших украинцев находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести, все получают необходимую медицинскую помощь, передает ТАСС.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, причины столкновения автобуса с грузовиком устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU