Сотрудник отеля рассказал, во сколько Зеленскому обошелся отдых в Турции

СЕГОДНЯ 07:09 2019-04-30T07:09:37+03:00

По оценке работника гостиницы, будущий президент Украины с семьей потратили около $33 тысяч

Изменить размер текста: A A

Сотрудник турецкого отеля рассказал, во сколько будущему президенту президент Украины Владимиру Зеленскому мог обойтись отдых с семьей в Турции. По его оценкам, с учётом стоимости авиабилетов и номеров в пятизвездочном отеле в квартале Гюверджинлик курортного Бодрума, недолгая поездка могла обойтись шоумену примерно в 33 тысячи долларов

Напомним, как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе, 26 апреля, победитель украинской президентской гонки на несколько дней улетел в Турцию. Бывший КВН-щик решил отвезти детей на фестиваль «Весело». Он уже вернулся в Киев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU