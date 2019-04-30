Сотрудник отеля рассказал, во сколько Зеленскому обошелся отдых в Турции
Сотрудник турецкого отеля рассказал, во сколько будущему президенту президент Украины Владимиру Зеленскому мог обойтись отдых с семьей в Турции. По его оценкам, с учётом стоимости авиабилетов и номеров в пятизвездочном отеле в квартале Гюверджинлик курортного Бодрума, недолгая поездка могла обойтись шоумену примерно в 33 тысячи долларов
Напомним, как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе, 26 апреля, победитель украинской президентской гонки на несколько дней улетел в Турцию. Бывший КВН-щик решил отвезти детей на фестиваль «Весело». Он уже вернулся в Киев.
Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский
ИСТОЧНИК KP.RU