UTair заявила о возможном прекращении работы из-за долгов

СЕГОДНЯ 07:31 2019-04-30T07:47:01+03:00

В прошлом году компания и ее "дочки" понесли убыток в размере почти 22 миллиарда рублей

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Российская авиакомпания UTair разместила на своем сайте финансовую отчетность за прошлый год. Согласно ей, компания накопила долги и рискует приостановить или прекратить работу.

В 2018 году UTair и ее дочерние компании понесли убыток в размере почти 22 миллиарда рублей. На сайте компании отмечается, что на 31 декабря прошлого года краткосрочные обязательства группы превысили оборотные активы на 75 миллиардов рублей.

- Данные события и условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать непрерывно свою деятельность, - отмечается в документе.

При этом, стало известно, что в 2018 году авиакомпания не выполнила условия по кредитам и приобрела значительную задолженность.UTair не сможет ее погасить без рефинансирования или реструктуризации.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Росавиации сообщили, что компания "ВИМ-Авиа" задолжала банкам около семь миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU