"Буду держать войска в постоянной готовности!": советник Зеленского заявил о неожиданном военном ударе Киева

СЕГОДНЯ 07:47 2019-04-30T08:01:03+03:00

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Военный советник победителя второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского, Иван Апаршин, заявил о полной готовности Киева вступить в НАТО. Также мужчина отметил, что Украина может нанести удар «там, где вы его не ожидаете». Советник Зеленского заявил, что Киев найдет возможности ответить на вызовы до момента вступления в НАТО.

- Лучше не трогайте меня сегодня, я уже решил, я буду вступать в НАТО, я буду повышать уровень боеспособности страны, я буду держать войска в постоянной готовности, - подчеркнул Апаршин.

При этом мужчина заявил, что собирается вкладывать «больше денег» в силы специальных операций и нанести удар «там, где вы его не ожидаете», сообщает "ФАН".

Напомним, на прошлой неделе военный советник Владимира Зеленского передал представителям СМИ документ о «военной доктрине». В нем указано, что противостоять любому врагу будет профессиональная и добровольная армия, «взаимосовместимая» с вооруженными силами стран - участниц НАТО.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский рассказал, как будет возвращать Донбасс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU