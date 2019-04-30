Горбачев призвал Россию и США «немедленно» возобновить диалог по стратегической стабильности

СЕГОДНЯ 08:09 2019-04-30T08:09:32+03:00

Бывший лидер Советского Союза в статье для WSJ отметил, что обеим странам сейчас нужно «остановиться и подумать»

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Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв, который в своё время был одним из тех, кто поставил подпись под Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), призвал Россию и США «немедленно» возобновить диалог по стратегической стабильности.

В своей статье для газеты The Wall Street Journal он выразил убеждение, что политика ядерного сдерживания не защищает мир, а как раз наоборот – подвергает его «постоянной угрозе».

При этом бывший лидер Советского Союза сравнил ядерное оружие с «висящим на стене ружьем в пьесе, написанной и поставленной неизвестным человеком», о чьих намерениях «мы ничего не знаем». По мнению Горбачёва, это страшное оружие может быть приведено в действие «из-за технических неполадок, человеческого фактора или компьютерной ошибки».

«Сегодня США и Россия находятся на опасном перепутье. Они должны остановиться и подумать. Ветераны холодной войны уже говорили. Сейчас пришло время действовать лидерам наших стран», - пишет экс-глава советского государства.

Напомним, Договор о РСМД был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. Как писал сайт kp.ru, со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств по ДРСМД, оставив за собой право в ближайшие шесть месяцев к нему вернуться, а 5 февраля Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность заключить с Москвой новый подобный договор, если к нему присоединятся и другие страны – в частности, Китай.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/668839" frameborder="0"></iframe> На презентацию своей книги Горбачев пришел с "Комсомолкой".Первый и последний президент СССР представил свою автобиографиюВладимир ВОРСОБИН

ИСТОЧНИК KP.RU