СЕГОДНЯ 08:10 2019-04-30T08:10:59+03:00

Депутаты предлагают внести в него должностных лиц США, которые причастны к нарушению прав гражданки РФ

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В России может появиться «Список Бутиной». В него предлагают внести должностных лиц США, которые приложили руку к нарушению прав гражданки РФ. Соответствующее предложение уже было направлено главе российского МИД Сергею Лаврову. Родные девушки, которую приговорили к 18 месяцам тюрьмы в США, уверены, что это будет справедливо.

Депутаты отмечают, что уголовное преследование Бутиной было незаконным и проведено вопреки нормам международного права. Появление соответствующего списка в будущем отрезвит иностранных чиновников, привыкших к практически безнаказанному притеснению русских, и предотвращать нарушение прав наших соотечественников за рубежом.

«Россиянка, арестованная еще в июле 2018 года, была вынуждена признать вину в том, что ей инкриминировали. Бутина пошла на данный шаг только ради того, чтобы избежать огромного тюремного срока, которым обвинение открыто угрожало ей», — отмечается в письме.

Родители Марии уверены, что судьба дочери была решена заранее и никакие доводы адвокатов не могли помочь ей. Огромный срок объясняется только тем, что она российская гражданка, любой другой иностранец не получил бы такого наказания.

- Максимально дали бы дали административное наказание. А Маше вынесли реальный и несправедливый срок. Мы очень волнуемся за ее здоровье, непонятно, что теперь будет. У меня никакого оптимизма нет. Ее прессовали как могли, и дискриминация может продолжиться, -комментирует газете «Известия» отец девушки Валерий Бутин.

Сайт kp.ru писал, что суд над россиянкой состоялся 26 апреля. Марию приговорили к полутора годам тюрьмы и одобрили ее депортацию в России. На настоящий момент девушка провела за решеткой уже девять месяцев. Защита надеется, что Бутиной удастся вернуться домой к концу года.

Отец осуждённой в США россиянки Марии Бутиной считает, что возбужденное в ее отношении дело связано с работой спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал приписываемое Москвевмешательство в выборы американского президента (подробности).

В Кремле уверены, что осужденная за шпионаж россиянка Мария Бутина не могла совершить то, в чем ее обвиняют. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вынесенный девушке приговор (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU