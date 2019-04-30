В США предъявили обвинения экстрадированному из Таиланда россиянину

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-30T09:07:13+03:00

Суд в Бруклине выдвинул россиянину обвинения, по которым ему грозит до 27 лет тюрьмы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если Богданова признают виновным, ему грозит до 27 лет тюрьмы

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В понедельник, 29 апреля, суд в нью-йоркском Бруклине предъявил обвинения россиянину Антону Богданову, которого по запросу США задержали в Таиланде и экстрадировали в Америку.

Нашего соотечественника обвиняют в кибермошенничестве, хищении персональных данных, хакерских атаках, взломе компьютеров и махинациях с налогами на сумму более 1,5 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк. Отмечается, что если Богданова признают виновным, ему грозит до 27 лет тюрьмы.

По версии американской прокуратуры, россиянин с двумя сообщниками (их имена не называются) взломал сайт организации, которая занимается налоговыми возвратами гражданам США. Потом обвиняемые якобы более двух лет похищали номера карточек социального страхования и сведения об американских налогоплательщиках, подменяли их данные своими и получали часть подлежащих возврату налогов на собственные банковские карты.

«Средства с дебетовых карт обналичивались в Соединенных Штатах, а процент с этих поступлений переводился электронным путем Богданову в Россию», - цитирует сообщение нью-йоркской прокуратуры ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 33-летний Антон Богданов прошлой осенью отправился с женой отдыхать в Таиланд, где его задержали в аэропорту острова Пхукет. В марте этого года россиянина экстрадировали в Штаты.

ИСТОЧНИК KP.RU