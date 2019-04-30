2019-04-30T09:15:27+03:00
Политика

Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко в отношении России

Политик отметил, что в противном случае Украину крах в политике и экономике
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко в отношении РоссииМедведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко в отношении РоссииФото: REUTERS
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Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук предостерег Владимира Зеленского от ошибок в отношении России действующего украинского лидера Петра Порошенко. Политик подчеркнул, что продолжение новыми властями страны санкционной политики приведет украинскую сторону к краху.

- Крах в политике, крах в экономике, крах в социальной сфере. Мне дает право это утверждать тот опыт, плачевный опыт, который имела Украина за все эти годы, - подчеркнул Медведчук.

Напомним, отношения Украины и России ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский готов обсуждать новые условия сосуществования России и Украины. Новый президент Украины ожидает от Москвы демонстрации "готовности к деэскалации".

Владимир Зеленский не стал отвечать на вопросы журналистов канала Россия 1 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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