2019-04-30T09:30:58+03:00
Экономика

МВД РФ предлагает запретить россиянам брать микрозаймы через интернет без паспорта

На данный момент для оформления услуги можно сообщить лишь номер банковской карты
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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МВД РФ предлагает запретить россиянам брать микрозаймы через интернет без паспортаМВД РФ предлагает запретить россиянам брать микрозаймы через интернет без паспортаФото: Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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Министерство внутренних дел России предлагает запретить россиянам оформлять микрозаймы в интернете без предоставления паспорта.

- Министерством внутренних дел РФ предлагается исключение возможности оформления микрозаймов через сеть Интернет без идентификации лица, желающего получить кредит, - прокомментировали в МВД.

На сегодняшний день достаточно ввести паспортные данные. Предоставление ксерокопии подтверждающего личность документа или его скана не обязательно. Также для оформления услуги можно сообщить лишь номер электронного кошелька, счета или банковской карты.

В МВД также подчеркнули, что эксперты министерства активно участвуют в работе над законопроектами, которые касаются повышения административной ответственности за противоправные действия коллекторов и за незаконную выдачу микрозаймов, сообщает "ФАН".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что россияне тратят почти четверть семейного бюджета на погашение микрозаймов. По данным экспертов, долговая нагрузка на заемщиков увеличилась с 18 до 24%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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