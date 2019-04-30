2019-04-30T09:34:35+03:00
Экономика

В России могут ввести 15-ти процентный сбор с покупок в иностранных онлайн-магазинах

С таким предложением выступила ассоциация интернет-торговли
Елена АКИМОВА
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В России могут ввести 15-ти процентный сбор за покупки в зарубежных интернет-магазинахВ России могут ввести 15-ти процентный сбор за покупки в зарубежных интернет-магазинахФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В России могут ввести сбор за покупки в иностранных интернет-магазинах. В Ассоциации предприятий интернет-торговли выступили с соответствующим предложением. Налог может составлять до 15% вне зависимости от стоимости приобретенного товара.

Ассоциация уже направила соответствующее предложение вице-премьеру Дмитрию Козаку. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ». В обращении просят признать трансграничную торговлю внешнеэкономической деятельностью и исключить товары, покупаемые в иностранных интернет-магазинах, из категории предметов для персонального пользования.

Изначально предлагалось ввести двадцатипроцентный налог, но потом показатель снизили до 15%. Это поможет уравнять условия между отечественными и иностранными продавцами, так как последние не платят НДС и таможенные пошлины, что позволяет устанавливать на товар конкурентоспособную цену.

Взимать сборы может «Почта России», так как большинство посылок проходит именно через нее, и экспресс-перевозчиков.

Эксперты отмечают, что введение сбора может негативно сказаться на числе покупок россиян на зарубежных ресурсах, но наши жители никогда полностью не откажутся от таковой возможности. К тому же, ужесточать условия почти некуда.

Многие полагают, что проект вряд ли будет одобрен, так как это ударит и по крупным китайским интернет-магазинам. В условиях политической дружбы между нашими странами на такой шаг скорее всего не пойдут.

С 1 января 2019 года лимит беспошлинного ввоза в страну сократился с 1000 до 500 евро, ограничения по весу остались неизменными. В месяц человек может получить 31 килограмм товаров, если посылки весят больше, то придется платить пошлину. Превышение обойдется в 30% от стоимости посылки, но не менее 4 евро за 1 кг сверх нормы, пишет ФАН.

Почта России, которая доставляет 97% международных заказов, просит не менять правила доставки посылок из зарубежных интернет-магазинов - чтобы не парализовать работу компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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