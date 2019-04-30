Министр Саудовской Аравии заявил, что страна останется в сделке ОПЕК+
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страна останется в сделке ОПЕК+ и не будет превышать свой лимит добычи нефти. При этом политик отметил, что готов пойти навстречу потребителям, в том числе заместив нефть из Ирана.
- После заявления американской стороны мы выпустили заявление – относительно санкций. И мы ясно обозначили две вещи, первое: мы пойдем навстречу пожеланиям наших потребителей, включая тех, кто намерен заменить поставки иранской нефти саудовскими, - подчеркнул министр энергетики, сообщает "РИА-Новости".
Напомним, на прошлой неделе американский глава Дональд Трамп заявил, что он обратился к ОПЕК с требованием "сбить цены", в результате чего бензин в США, по мнению американского президента, подешевел. Позже он заявил, что Саудовская Аравия и другие страны согласны увеличить добычу нефти.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп обсудил права человека с наследным принцем Саудовской Аравии. В ходе телефонного разговора была затронута также ситуация на Ближнем Востоке.
ИСТОЧНИК KP.RU