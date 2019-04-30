2019-04-30T09:50:50+03:00
В мире

Министр Саудовской Аравии заявил, что страна останется в сделке ОПЕК+

При этом аль-Фалих отметил, что не будет превышать лимит добычи нефти
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Министр Саудовской Аравии заявил, что страна останется в сделке ОПЕК+Министр Саудовской Аравии заявил, что страна останется в сделке ОПЕК+Фото: REUTERS
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Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страна останется в сделке ОПЕК+ и не будет превышать свой лимит добычи нефти. При этом политик отметил, что готов пойти навстречу потребителям, в том числе заместив нефть из Ирана.

- После заявления американской стороны мы выпустили заявление – относительно санкций. И мы ясно обозначили две вещи, первое: мы пойдем навстречу пожеланиям наших потребителей, включая тех, кто намерен заменить поставки иранской нефти саудовскими, - подчеркнул министр энергетики, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, на прошлой неделе американский глава Дональд Трамп заявил, что он обратился к ОПЕК с требованием "сбить цены", в результате чего бензин в США, по мнению американского президента, подешевел. Позже он заявил, что Саудовская Аравия и другие страны согласны увеличить добычу нефти.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп обсудил права человека с наследным принцем Саудовской Аравии. В ходе телефонного разговора была затронута также ситуация на Ближнем Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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