2019-04-30T09:57:10+03:00
Экономика

Составлен список новых профессий, которые появились в последние годы

В него вошли специалисты, которые работают с новейшими технологиями
Елена АКИМОВА
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В России появились несколько десятков новых профессийВ России появились несколько десятков новых профессийФото: REUTERS
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Специалисты составили список новых профессий, которые появились в России в последние годы. Их появление связано с развитием технологий и появлением на рынке техники, для управления которой требуются специальные знания и умения.

В число новых профессий вошли такие специальности, как оператор беспилотных летательных аппаратов, специалисты по промышленной робототехнике, большим данным, менеджменту космических продуктов, интеграции облачных приложений.

- Еще один фактор, который сказывается на появлении новых профессий – это увеличение миграционных потоков. Это способствовало появлению на рынке специалистов по трудовой миграции, которые сопровождают и консультирует мигрантов в процессе их трудоустройства на территории России, — пояснила RT директор по развитию систем профессиональных коммуникаций ВНИИ труда Ирина Волошина.

На сегодняшний день в «Справочнике профессий», где отражена вся трудовая деятельность страны, можно увидеть пару десятков наименований новой деятельности.

Многие профессии перестают быть чисто мужскими, их открывают для женщин. Совсем недавно в очередной раз упразднили гендерные требования к целому ряду специальностей. Теперь женщины смогут управлять поездами, самолетами, тракторами. А вот в водолазы и пожарные по-прежнему принимают только мужчин. В целом число закрытых профессий для женщин сократится в пять раз.

Ранее были названы специалисты, которым предлагают самую высокую зарплату. Это инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки. За их труд работодатель готов платить от 100 тысяч рублей в месяц, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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