Абэ заявил об отречении императора Акихито
Японский премьер-министр Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито. Об этом сказано в его заявлении, которое зачитал в прямом эфире общественного телеканала NHK генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
- Его Величество в соответствии с положениями специального закона сегодня слагает свои полномочия, - говорится в заявлении Абэ.
Премьер-министр Японии от имени всего народа страны выразил благодарность императору Акихито и императрице Митико.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что император Японии Акихито отречется от трона. В Токио готовятся к торжественной церемонии передачи престола. Акихито будет считаться монархом до полуночи, а с первой минутой 1 мая текущего года императором станет 59-летний Нарухито, и Япония вступит в новую в новую эру, которая получила название «Рэйва».
Император Японии Акихито призвал не терять надежду.
ИСТОЧНИК KP.RU