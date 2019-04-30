Абэ заявил об отречении императора Акихито

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-30T10:39:49+03:00

Премьер-министр страны от имени народа выразил благодарность правителю и его супруге

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Японский премьер-министр Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито. Об этом сказано в его заявлении, которое зачитал в прямом эфире общественного телеканала NHK генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

- Его Величество в соответствии с положениями специального закона сегодня слагает свои полномочия, - говорится в заявлении Абэ.

Премьер-министр Японии от имени всего народа страны выразил благодарность императору Акихито и императрице Митико.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что император Японии Акихито отречется от трона. В Токио готовятся к торжественной церемонии передачи престола. Акихито будет считаться монархом до полуночи, а с первой минутой 1 мая текущего года императором станет 59-летний Нарухито, и Япония вступит в новую в новую эру, которая получила название «Рэйва».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="378" height="284" src="https://www.kp.ru/video/embed/443633" frameborder="0"></iframe> Император Японии Акихито призвал не терять надежду.

ИСТОЧНИК KP.RU