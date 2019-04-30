2019-04-30T10:39:49+03:00
В мире

Абэ заявил об отречении императора Акихито

Премьер-министр страны от имени народа выразил благодарность правителю и его супруге
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Абэ заявил об отречении императора АкихитоАбэ заявил об отречении императора АкихитоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Японский премьер-министр Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито. Об этом сказано в его заявлении, которое зачитал в прямом эфире общественного телеканала NHK генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

- Его Величество в соответствии с положениями специального закона сегодня слагает свои полномочия, - говорится в заявлении Абэ.

Премьер-министр Японии от имени всего народа страны выразил благодарность императору Акихито и императрице Митико.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что император Японии Акихито отречется от трона. В Токио готовятся к торжественной церемонии передачи престола. Акихито будет считаться монархом до полуночи, а с первой минутой 1 мая текущего года императором станет 59-летний Нарухито, и Япония вступит в новую в новую эру, которая получила название «Рэйва».

Император Японии Акихито призвал не терять надежду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роскосмос заявил, что первый запуск с космодрома Восточный в 2019 году планируется на июль
Запуск Dragon отложили из-за проблем с системой электропитания на МКС
В Турции считают уместным делать скидки в отелях для российских туристов
UTair опровергла информацию о приостановке работы из-за долгов
Полицейские Новой Зеландии обезвредили взрывное устройство в Крайстчерче
Составлен список новых профессий, которые появились в последние годы
Министр Саудовской Аравии заявил, что страна останется в сделке ОПЕК+
В России могут ввести 15-ти процентный сбор с покупок в иностранных онлайн-магазинах
МВД РФ предлагает запретить россиянам брать микрозаймы через интернет без паспорта
Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко в отношении России
В США предъявили обвинения экстрадированному из Таиланда россиянину
В Новой Зеландии задержали мужчину после сообщений о взрывном устройстве
Трамп ужесточит систему предоставления убежища мигрантам
В России может появиться «Список Бутиной»
Горбачев призвал Россию и США «немедленно» возобновить диалог по стратегической стабильности
"Буду держать войска в постоянной готовности!": советник Зеленского заявил о неожиданном военном ударе Киева
UTair может прекратить работу из-за накопившихся долгов
Сотрудник отеля рассказал, во сколько Зеленскому обошелся отдых в Турции
В ДТП с участием автобуса в Орловской области пострадал 21 человек
Хашим Тачи призвал Сербию признать независимость Косова
Император Японии Акихито отречется от трона
Минобороны опубликовало уникальные снимки советских полководцев на параде Победы
Замгенпрокурора США Розенстайн подал в отставку
В Пентагоне и госдепе США знают о видео с главарем ИГ*
Умер режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон