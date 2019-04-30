2019-04-30T10:51:48+03:00
Экономика

UTair опровергла информацию о приостановке работы из-за долгов

Компания планирует совершать полеты по расписанию
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
UTair опровергла информацию о приостановке работы из-за долговUTair опровергла информацию о приостановке работы из-за долговФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российская авиакомпания UTair будет совершать все полеты по обычному расписанию. Несмотря на оговорку о возможной приостановке деятельности в опубликованном ранее отчете.

- Компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности. Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет, - подчеркнул президент "UTair - пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Также он подчеркнул, что в текущем году UTair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что UTair, возможно, прекратит работу из-за долгов. В прошлом году, по сообщению аудитора Ernst and Young, компания и ее "дочки" понесли убыток в размере почти 22 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роскосмос заявил, что первый запуск с космодрома Восточный в 2019 году планируется на июль
Запуск Dragon отложили из-за проблем с системой электропитания на МКС
В Турции считают уместным делать скидки в отелях для российских туристов
Абэ заявил об отречении императора Акихито
Полицейские Новой Зеландии обезвредили взрывное устройство в Крайстчерче
Составлен список новых профессий, которые появились в последние годы
Министр Саудовской Аравии заявил, что страна останется в сделке ОПЕК+
В России могут ввести 15-ти процентный сбор с покупок в иностранных онлайн-магазинах
МВД РФ предлагает запретить россиянам брать микрозаймы через интернет без паспорта
Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко в отношении России
В США предъявили обвинения экстрадированному из Таиланда россиянину
В Новой Зеландии задержали мужчину после сообщений о взрывном устройстве
Трамп ужесточит систему предоставления убежища мигрантам
В России может появиться «Список Бутиной»
Горбачев призвал Россию и США «немедленно» возобновить диалог по стратегической стабильности
"Буду держать войска в постоянной готовности!": советник Зеленского заявил о неожиданном военном ударе Киева
UTair может прекратить работу из-за накопившихся долгов
Сотрудник отеля рассказал, во сколько Зеленскому обошелся отдых в Турции
В ДТП с участием автобуса в Орловской области пострадал 21 человек
Хашим Тачи призвал Сербию признать независимость Косова
Император Японии Акихито отречется от трона
Минобороны опубликовало уникальные снимки советских полководцев на параде Победы
Замгенпрокурора США Розенстайн подал в отставку
В Пентагоне и госдепе США знают о видео с главарем ИГ*
Умер режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон