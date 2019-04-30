UTair опровергла информацию о приостановке работы из-за долгов

СЕГОДНЯ 10:46 2019-04-30T10:51:48+03:00

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Российская авиакомпания UTair будет совершать все полеты по обычному расписанию. Несмотря на оговорку о возможной приостановке деятельности в опубликованном ранее отчете.

- Компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности. Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет, - подчеркнул президент "UTair - пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Также он подчеркнул, что в текущем году UTair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что UTair, возможно, прекратит работу из-за долгов. В прошлом году, по сообщению аудитора Ernst and Young, компания и ее "дочки" понесли убыток в размере почти 22 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU