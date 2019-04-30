UTair опровергла информацию о приостановке работы из-за долгов
Российская авиакомпания UTair будет совершать все полеты по обычному расписанию. Несмотря на оговорку о возможной приостановке деятельности в опубликованном ранее отчете.
- Компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности. Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет, - подчеркнул президент "UTair - пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.
Также он подчеркнул, что в текущем году UTair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что UTair, возможно, прекратит работу из-за долгов. В прошлом году, по сообщению аудитора Ernst and Young, компания и ее "дочки" понесли убыток в размере почти 22 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU