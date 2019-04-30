СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-30T11:04:04+03:00

В Турции считают уместным делать скидки в отелях для российских туристов Фото: Иван МАКЕЕВ

При этом посол страны отметил, что у него нет возможности влиять на частные предприятия

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Посол Турции Мехмет Самсар считает уместным делать скидки для туристов из России на проживание в любых отелях республики.

- Я считаю, что было бы, наверное, уместным, чтобы турецкие отели и курорты предоставляли какую-то скидку для российских туристов,- подчеркнул Самсар.

При этом он добавил, что не может обязать частные предприятия делать скидки туристам из России.

- Я не совсем уверен насчет цен в Турции, но, насколько мне известно, стоимость действительно немного выросла. Конечно, ввиду того, что большая часть предприятий - частные, нет возможности какого-то влияния на них, - заявил посол.

Самсар также подчеркнул, что внедрение российской системы "Мир" в Турции поможет русским туристам сэкономить, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Турция хочет принимать россиян не только без виз, но даже без загранпаспортов.

ИСТОЧНИК KP.RU