Запуск Dragon отложили из-за проблем с системой электропитания на МКС

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-30T11:29:06+03:00

Предполагалось, что корабль будет запущен в среду, 1 мая

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Запуск грузового корабля Dragon перенесли с 1 на 3 мая текущего года из-за проблем с системой электропитания американского сегмента МКС.

- Запуск корабля Dragon отложен с 1 на 3 мая. Это даст специалистам НАСА дополнительное время, чтобы разобраться с проблемой в системе электропитания, - подтвердили в NASA.

Напомним, в понедельник, 29 марта, поступило сообщение, что в системе электропитания американского сегмента МКС отказал блок подключения электропитания MBSU. В результате инцидента отключились два из восьми каналов электропитания. На данный момент специалисты перераспределяют электропитание через шесть работоспособных каналов, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что отправка грузового корабля Dragon на МКС перенесена на 1 мая. Изначально старт был запланирован на 26 апреля текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе компании SpaceX.

НАСА показало стыковку Crew Dragon с МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU