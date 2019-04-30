2019-04-30T11:29:06+03:00
В мире

Запуск Dragon отложили из-за проблем с системой электропитания на МКС

Предполагалось, что корабль будет запущен в среду, 1 мая
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Запуск Dragon отложили из-за проблем с системой электропитания на МКСЗапуск Dragon отложили из-за проблем с системой электропитания на МКСФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Запуск грузового корабля Dragon перенесли с 1 на 3 мая текущего года из-за проблем с системой электропитания американского сегмента МКС.

- Запуск корабля Dragon отложен с 1 на 3 мая. Это даст специалистам НАСА дополнительное время, чтобы разобраться с проблемой в системе электропитания, - подтвердили в NASA.

Напомним, в понедельник, 29 марта, поступило сообщение, что в системе электропитания американского сегмента МКС отказал блок подключения электропитания MBSU. В результате инцидента отключились два из восьми каналов электропитания. На данный момент специалисты перераспределяют электропитание через шесть работоспособных каналов, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что отправка грузового корабля Dragon на МКС перенесена на 1 мая. Изначально старт был запланирован на 26 апреля текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе компании SpaceX.

НАСА показало стыковку Crew Dragon с МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роскосмос заявил, что первый запуск с космодрома Восточный в 2019 году планируется на июль
В Турции считают уместным делать скидки в отелях для российских туристов
UTair опровергла информацию о приостановке работы из-за долгов
Абэ заявил об отречении императора Акихито
Полицейские Новой Зеландии обезвредили взрывное устройство в Крайстчерче
Составлен список новых профессий, которые появились в последние годы
Министр Саудовской Аравии заявил, что страна останется в сделке ОПЕК+
В России могут ввести 15-ти процентный сбор с покупок в иностранных онлайн-магазинах
МВД РФ предлагает запретить россиянам брать микрозаймы через интернет без паспорта
Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко в отношении России
В США предъявили обвинения экстрадированному из Таиланда россиянину
В Новой Зеландии задержали мужчину после сообщений о взрывном устройстве
Трамп ужесточит систему предоставления убежища мигрантам
В России может появиться «Список Бутиной»
Горбачев призвал Россию и США «немедленно» возобновить диалог по стратегической стабильности
"Буду держать войска в постоянной готовности!": советник Зеленского заявил о неожиданном военном ударе Киева
UTair может прекратить работу из-за накопившихся долгов
Сотрудник отеля рассказал, во сколько Зеленскому обошелся отдых в Турции
В ДТП с участием автобуса в Орловской области пострадал 21 человек
Хашим Тачи призвал Сербию признать независимость Косова
Император Японии Акихито отречется от трона
Минобороны опубликовало уникальные снимки советских полководцев на параде Победы
Замгенпрокурора США Розенстайн подал в отставку
В Пентагоне и госдепе США знают о видео с главарем ИГ*
Умер режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон