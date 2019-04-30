2019-04-30T11:40:47+03:00
Наука

Роскосмос заявил, что первый запуск с космодрома Восточный в 2019 году планируется на июль

Однако в Госкорпорации отметили, что дата может быть скорректирована
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Роскосмос заявил, что первый запуск с космодрома Восточный в 2019 году планируется на июльРоскосмос заявил, что первый запуск с космодрома Восточный в 2019 году планируется на июльФото: Михаил ФРОЛОВ
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Первый запуск с российского космодрома Восточный в 2019 году планируется на 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

- Запуск космического аппарата "Метеор-М №2-2" с космодрома Восточный, запланированный на 5 июля 2019 года. Дата запуска может корректироваться, - отметили в госкорпорации.

Известно, что спутник будет запущен на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". "Метеор-М" войдет в российскую группировку спутников дистанционного зондирования Земли.

Напомним, первый в истории космодрома запуск ракеты-носителя состоялся в 2016 году. Всего было осуществлено четыре старта.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что рядом с космодромом «Восточный» построили город будущего и ждут туристов. Фотокор «Комсомолки» побывал на новом российском космодроме и в наукограде, который вырос посреди тайги.

Космодром «Восточный» с воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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