Роскосмос заявил, что первый запуск с космодрома Восточный в 2019 году планируется на июль
Первый запуск с российского космодрома Восточный в 2019 году планируется на 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
- Запуск космического аппарата "Метеор-М №2-2" с космодрома Восточный, запланированный на 5 июля 2019 года. Дата запуска может корректироваться, - отметили в госкорпорации.
Известно, что спутник будет запущен на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". "Метеор-М" войдет в российскую группировку спутников дистанционного зондирования Земли.
Напомним, первый в истории космодрома запуск ракеты-носителя состоялся в 2016 году. Всего было осуществлено четыре старта.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что рядом с космодромом «Восточный» построили город будущего и ждут туристов. Фотокор «Комсомолки» побывал на новом российском космодроме и в наукограде, который вырос посреди тайги.
Космодром «Восточный» с воздуха.
ИСТОЧНИК KP.RU