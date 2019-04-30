2019-04-30T12:01:59+03:00
Звезды

Врачи опровергли информацию о сердечном приступе у Ларри Кинга

Он перенес плановую операцию на сосудах
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Врачи опровергли информацию о сердечном приступе у Ларри КингаВрачи опровергли информацию о сердечном приступе у Ларри КингаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Врачи опровергли сообщение о том, что 85-летний телеведущий Ларри Кинг на днях перенес сердечный приступ.

- Его телеведущего врачи в противовес публикациям заявляют, что у него не было сердечного приступа и не было остановки сердца. Ларри находится в хорошем расположении духа, - отметили представители телеканала Ora TV.

Коллеги 85-летнего телеведущего также подчеркнули, что Кинг заболел ангиной и перенес плановую пластическую операция на сосудах. Стало известно, что мужчина был вынужден обратиться в больницу 23 апреля - раньше намеченного срока - в связи с сильными болями в груди.

- Его врач успешно провел ангиопластику и имплантировал стенты, чтобы открыть просвет в артериях. Кинг поправляется, - также подчеркнули коллеги знаменитости.

Напомним, телеведущий Ларри Кинг родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из Белоруссии. Знаменитое ток-шоу Larry King Live выходило в эфир на телеканале CNN в течение 25 лет и было включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по сроку существования шоу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2017 году Ларри Кинг рассказал о победе над раком. Известный журналист пережил операцию по удалению легкого.

Ларри Кинг хочет, чтобы после смерти его заморозили.Ольга СИНИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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