Врачи опровергли информацию о сердечном приступе у Ларри Кинга

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-30T12:01:59+03:00

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Врачи опровергли сообщение о том, что 85-летний телеведущий Ларри Кинг на днях перенес сердечный приступ.

- Его телеведущего врачи в противовес публикациям заявляют, что у него не было сердечного приступа и не было остановки сердца. Ларри находится в хорошем расположении духа, - отметили представители телеканала Ora TV.

Коллеги 85-летнего телеведущего также подчеркнули, что Кинг заболел ангиной и перенес плановую пластическую операция на сосудах. Стало известно, что мужчина был вынужден обратиться в больницу 23 апреля - раньше намеченного срока - в связи с сильными болями в груди.

- Его врач успешно провел ангиопластику и имплантировал стенты, чтобы открыть просвет в артериях. Кинг поправляется, - также подчеркнули коллеги знаменитости.

Напомним, телеведущий Ларри Кинг родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из Белоруссии. Знаменитое ток-шоу Larry King Live выходило в эфир на телеканале CNN в течение 25 лет и было включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по сроку существования шоу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2017 году Ларри Кинг рассказал о победе над раком. Известный журналист пережил операцию по удалению легкого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/462255" frameborder="0"></iframe> Ларри Кинг хочет, чтобы после смерти его заморозили.Ольга СИНИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU