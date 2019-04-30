«Прометей» прошел испытания и готов к производству

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-30T12:23:50+03:00

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Совсем скоро новейшая ПВО С-500 «Прометей» может быть передана в серийное производство. Полигонные испытания, где были задействованы элементы системы — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли успешно. Данную информацию подтвердили в Министерстве обороны РФ.

Испытания проходили на базе 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил, который находится в Астраханской области.

С-500 относится к последним разработкам российских инженеров. Технические возможности оружия позволяют бороться с крылатыми и гиперзвуковыми ракетами на средней дальности на конечном или среднем участке полета, самолетами и вертолетами, беспилотниками. Кроме того, «Прометей» может оказаться актуален даже в противостоянии угрозам с низкоорбитальных спутников.

Планируется, что С-500 будут производить в двух вариациях. В минимальном исполнении в комплект войдут пункт боевого управления с автоматической системой управления (АСУ). Здесь будут распределять мощности при борьбе с угрозами, а еще аккумулировать всю информацию о воздушной обстановке в зоне ответственности системы ПВО. С помощью радиолокационного комплекса будут обнаруживать летательные аппараты и «захватывать» цель. В комплект техники входит до 12 тягачей с пусковыми установками для зенитных ракет.

Эксперты отмечают, что поставки такого вооружения серьезно укрепят ПВО страны, пишет газета «Известия».

Офицеров учат управлять комплексом С-500

Первый выпуск офицеров, прошедших подготовку по программе работы комплекса С-500 в военной академии Воздушно-космической обороны (ВКО) имени маршала Г.К. Жукова будет уже в этом учебном году. Самого комплекса пока нет, но он скоро поступит. А пока военнослужащие изучают систему в теории. Девушки тоже проходят подготовку в качестве операторов систем ПВО. В будущем они будут работать в штабах сил ПВО уровня армии или фронта (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU