Вандала, повредившего картину Репина в Третьяковке, приговорили к 2,5 годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 12:48 2019-04-30T13:05:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Иван Подпорин, который пытался уничтожить картину "Иван Грозный и его сын Иван" в Третьяковской галерее в Москве, по решению Замоскворецкого районного суда получил 2,5 года колонии общего режима.

Мужчина признан виновным по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенное в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ", сообщает "Интерфакс".

Напомним, инцидент случился ещё мае прошлого года. Вандал нанёс три удара железной стойкой по полотну и причинил ей серьёзные повреждения. Отлетевшие осколки защитного стекла оставили глубокие порезы на картине Ильи Репина. Иван Подпорин был обвинен в повреждении особо ценного объекта культурного наследия и помещен под арест. Мужчина объяснил свои действия возмущением из-за "недостоверности изображенных на полотне исторических фактов".

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что накануне повредившего картину Репина вандала Ивана Подпорина просили приговорить к трем годам колонии. Прокурор также попросил оставить за потерпевшими право на рассмотрение иска в рамках гражданского судопроизводства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/653253" frameborder="0"></iframe> Повреждения картины Репина крупным планом.Третьяковка показала повреждения картины «Иван Грозный и сын его Иван» после нападения вандала.Стоимость первого этапа реставрации полотна может составить 10 миллионов рублей!

В ТЕМУ

Напавший на картину «Иван Грозный»: Очень меня возмутила картина этого Репина. Что иностранцы про нашего русского царя подумают?

Задержанный Игорь Подпорин не жалеет о том, что сделал, но готов понести справедливое наказание (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/652939" frameborder="0"></iframe> Задержан вандал, повредивший картину в Третьяковке.

ИСТОЧНИК KP.RU