2019-04-30T13:05:50+03:00
Общество

Вандала, повредившего картину Репина в Третьяковке, приговорили к 2,5 годам тюрьмы

Нападение произошло в мае прошлого года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Вандала, повредившего картину Репина в Третьяковке, приговорили к 2,5 годам тюрьмы Фото:АГН Москва/ Никеричев АндрейВандала, повредившего картину Репина в Третьяковке, приговорили к 2,5 годам тюрьмы Фото:АГН Москва/ Никеричев Андрей
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Иван Подпорин, который пытался уничтожить картину "Иван Грозный и его сын Иван" в Третьяковской галерее в Москве, по решению Замоскворецкого районного суда получил 2,5 года колонии общего режима.

Мужчина признан виновным по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенное в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ", сообщает "Интерфакс".

Напомним, инцидент случился ещё мае прошлого года. Вандал нанёс три удара железной стойкой по полотну и причинил ей серьёзные повреждения. Отлетевшие осколки защитного стекла оставили глубокие порезы на картине Ильи Репина. Иван Подпорин был обвинен в повреждении особо ценного объекта культурного наследия и помещен под арест. Мужчина объяснил свои действия возмущением из-за "недостоверности изображенных на полотне исторических фактов".

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что накануне повредившего картину Репина вандала Ивана Подпорина просили приговорить к трем годам колонии. Прокурор также попросил оставить за потерпевшими право на рассмотрение иска в рамках гражданского судопроизводства.

Повреждения картины Репина крупным планом.Третьяковка показала повреждения картины «Иван Грозный и сын его Иван» после нападения вандала.Стоимость первого этапа реставрации полотна может составить 10 миллионов рублей!

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Задержан вандал, повредивший картину в Третьяковке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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