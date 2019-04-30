2019-04-30T13:12:57+03:00
Политика

Песков заявил, что Кремль не располагает достоверными сведениями об уничтожении главаря ИГИЛ*

Ранее СМИ сообщило о публикации первого за пять лет ролика с террористом
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Песков заявил, что Кремль не располагает достоверными сведениями об уничтожении главаря ИГИЛ*Песков заявил, что Кремль не располагает достоверными сведениями об уничтожении главаря ИГИЛ*Фото: YouTube
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о том, жив или нет главарь террористической группировки Абу Бакр аль-Багдади.

- Не располагаю такой информацией. Просто не знаю, - подтвердил Песков.

Ранее агентство REUTERS сообщило, что впервые за пять лет была обнародована видеозапись с аль-Багдади. Когда и где именно снят выложенный в сети ролик, не указывается.

При этом, снимавшийся в видео мужчина, похожий на аль-Багдади, носит окладистую бороду, нижняя часть которой выкрашена в рыжий цвет. Во время беседы с другими участниками съемки он признает поражение группировки в сирийском Багузе - последней территории, которая принадлежала группировке.

Ранее сайт kp.ru писал о том. что силовики уничтожили двух боевиков, планировавших теракт в Ставрополе. Спецоперация прошла в ночь с 13 на 14 марта.

* запрещенная в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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