2019-04-30T13:23:13+03:00
Политика

Командование дисбатами передадут руководству военных округов

Раньше только приказом из Москвы могли вводить особые режимы, теперь этот вопрос будет решаться на местах
Елена АКИМОВА
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Руководство дисциплинарными батальонами передадут в округаРуководство дисциплинарными батальонами передадут в округаФото: Александр ГЛУЗ
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В Минобороны решили упростить систему управления дисциплинарными батальонами. Пока особые режимы, которые применяются при бунте или массовых беспорядках, вводит Главное управление военной полиции, находящееся в Москве, в будущем эти функции передадут руководству военных округов.

Это связано с тем, что зачастую решить ситуацию на месте в округе гораздо проще, чем ждать команды из центра. Особые условия могут вводиться приказом командующего на 30 суток. При необходимости продлеваться на аналогичный срок.

Соответствующие поправки были разработаны военным ведомством и после утверждениях их внесут в Положение о дисциплинарной воинской части. Планируется, что документ будет принят до конца 2019 года.

Этот же документ наделит новыми правами командиров батальонов. Они смогут изменять распорядок дня, ограничить деятельность производственных, коммунально-бытовых, культурно-просветительных и иных служб, за исключением медико-санитарных.

В настоящее время в Вооруженных силах осталось два дисбата. Они расположены в поселке Мулино Нижегородской области и поселке Каштак Читинской области. Там находятся рядовые и сержанты, осужденные по уголовным статьям. Примерно 40% отбывают наказание за самоволку, еще столько же за дедовщину. Максимальный срок пребывания в дисбате 2 года, после чего военнослужащий считается несудимым, пишет газета «Известия».

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Дисбат - это звучит, согласитесь, сурово. Почти так же, как штрафбат времен войны, который бросали на самые безнадежные участки боев - чтобы кровью искупить проступки перед Родиной. В сегодняшнее мирное время в Россииосталось всего два дисциплинарных батальона. И кровью в них, конечно, никто ничего не искупает. Хотя слухи о тяжелых условиях пребывания в дисбате передаются в солдатской среде из уст в уста. Это теперь некое армейское исправительное учреждение строгого режима (подробности)

Смотрите фоторепортаж: Армия строгого режима

ИСТОЧНИК KP.RU

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