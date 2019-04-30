2019-04-30T13:34:29+03:00
Происшествия

Несколько человек ранены после заезда автомобиля в ТЦ в Гамбурге

Возможно, водитель Mercedes при парковки перепутал педали газа и тормоза
Елена ГИЛЬМАНОВА
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О причинах инцидента пока ничего не известноО причинах инцидента пока ничего не известноФото: REUTERS
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Во вторник, 30 апреля, пенсионер на своем Mercedes въехал в один из торговых центров Гамбурга. Есть несколько пострадавших, в том числе и водитель автомобиля, одна продавщица госпитализирована.

Авария произошла у входа в торговый центр Galeria Kaufhof. Автомобиль врезался в стеклянные двери входа, после чего проехал несколько метров по зданию ТЦ и застрял недалеко от эскалатора. Двумя колесами Mercedes повис над этажом ниже.

Как сообщает Focus, полицейские и спасатели прибыли на место происшествия, все посетители магазина были немедленно эвакуированы. Поскольку машина могла рухнуть на этаж ниже, пожарные обвязали ее стальными веревками.

О причинах инцидента пока ничего не известно. Возможно, при парковке пенсионер перепутал педали газа и тормоза.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как капитан полиции врезался в здание бийского ТЦ на BMW X5, после чего на автомобиль выехал из магазина, пытаясь скрыться с места ДТП, но был задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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