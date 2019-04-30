Несколько человек ранены после заезда автомобиля в ТЦ в Гамбурге
Во вторник, 30 апреля, пенсионер на своем Mercedes въехал в один из торговых центров Гамбурга. Есть несколько пострадавших, в том числе и водитель автомобиля, одна продавщица госпитализирована.
Авария произошла у входа в торговый центр Galeria Kaufhof. Автомобиль врезался в стеклянные двери входа, после чего проехал несколько метров по зданию ТЦ и застрял недалеко от эскалатора. Двумя колесами Mercedes повис над этажом ниже.
Как сообщает Focus, полицейские и спасатели прибыли на место происшествия, все посетители магазина были немедленно эвакуированы. Поскольку машина могла рухнуть на этаж ниже, пожарные обвязали ее стальными веревками.
О причинах инцидента пока ничего не известно. Возможно, при парковке пенсионер перепутал педали газа и тормоза.
Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как капитан полиции врезался в здание бийского ТЦ на BMW X5, после чего на автомобиль выехал из магазина, пытаясь скрыться с места ДТП, но был задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU