Командующий парадом Победы похвалил кабриолет Aurus
Кабриолет Aurus смотрится хорошо, на нем удобно стоять и командовать. Таким образом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков прокомментировал характеристики автомобиля, на котором он командовал ночной репетицией парада Победы.
«Машина в целом хорошая: стоять удобно, командовать тоже, звук хороший», - сказал Салюков по итогам репетиции, добавив, что автомобиль «смотрится хорошо».
По словам командующего парадом Победы, к кабриолету «нужно приспособиться», поскольку «немножко весит он побольше по тоннажу». Также Салюков отметил хорошего водителя, для которого машина новая.
Новейший российский кабриолет Aurus готовится к дебюту.
Напомним, автомобили Aurus начали разрабатывать в 2013 году в рамах проекта «Кортеж» для первых лиц государства. Впервые общественность увидела новый российский кабриолет 7 мая прошлого года на инаугурации президента РФ Владимира Путина.
ИСТОЧНИК KP.RU