2019-04-30T13:48:26+03:00
Политика

Командующий парадом Победы похвалил кабриолет Aurus

По словам главнокомандующего Сухопутными войсками, парадный автомобиль хороший, но к нему «нужно приспособиться» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
AurusAurusФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Кабриолет Aurus смотрится хорошо, на нем удобно стоять и командовать. Таким образом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков прокомментировал характеристики автомобиля, на котором он командовал ночной репетицией парада Победы.

«Машина в целом хорошая: стоять удобно, командовать тоже, звук хороший», - сказал Салюков по итогам репетиции, добавив, что автомобиль «смотрится хорошо».

По словам командующего парадом Победы, к кабриолету «нужно приспособиться», поскольку «немножко весит он побольше по тоннажу». Также Салюков отметил хорошего водителя, для которого машина новая.

Новейший российский кабриолет Aurus готовится к дебюту.

Напомним, автомобили Aurus начали разрабатывать в 2013 году в рамах проекта «Кортеж» для первых лиц государства. Впервые общественность увидела новый российский кабриолет 7 мая прошлого года на инаугурации президента РФ Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Это негативно скажется на потребителях!":Mail.ru Group выступила с резкой критикой инициативы АКИТ
Официальный представитель СК РФ ничего не знает про проверку в отношении Comedy Woman
Песков рассказал о выгодах российского паспорта для жителей ЛНР и ДНР
В Китае казнят канадца за контрабанду наркотиков
В Госдуме напомнили США, что «нам есть чем ответить на агрессию»
ЦИК Украины официально объявил Зеленского президентом страны
Песков объяснил, почему на парад 9 мая не приедут иностранные лидеры
«Три вулкана» станут туристическим кластером
Несколько человек ранены после заезда автомобиля в ТЦ в Гамбурге
В МВД РФ заявили, что большинство жителей ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданство
Командование дисбатами передадут руководству военных округов
Гендиректор Xiaomi проспорил почти 150 миллионов долларов
Песков заявил, что Кремль не располагает достоверными сведениями об уничтожении главаря ИГИЛ*
Вандала, повредившего картину Репина в Третьяковке, приговорили к 2,5 годам тюрьмы
Песков: победа Зеленского на президентских выборах была очевидна
«Прометей» прошел испытания и готов к производству
«Аталанта» вышла в Лигу Чемпионов, обыграв «Удинезе»
Берлускони был экстренно госпитализирован в Милане
Ученые назвали причины появления ранней седины
Врачи опровергли информацию о сердечном приступе у Ларри Кинга
Роскосмос заявил, что первый запуск с космодрома Восточный в 2019 году планируется на июль
Запуск Dragon отложили из-за проблем с системой электропитания на МКС
В Турции считают уместным делать скидки в отелях для российских туристов
UTair опровергла информацию о приостановке работы из-за долгов
Абэ заявил об отречении императора Акихито
Полицейские Новой Зеландии обезвредили взрывное устройство в Крайстчерче