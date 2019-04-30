Командующий парадом Победы похвалил кабриолет Aurus

СЕГОДНЯ 13:48 2019-04-30T13:48:26+03:00

По словам главнокомандующего Сухопутными войсками, парадный автомобиль хороший, но к нему «нужно приспособиться» [видео]

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Кабриолет Aurus смотрится хорошо, на нем удобно стоять и командовать. Таким образом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков прокомментировал характеристики автомобиля, на котором он командовал ночной репетицией парада Победы.

«Машина в целом хорошая: стоять удобно, командовать тоже, звук хороший», - сказал Салюков по итогам репетиции, добавив, что автомобиль «смотрится хорошо».

По словам командующего парадом Победы, к кабриолету «нужно приспособиться», поскольку «немножко весит он побольше по тоннажу». Также Салюков отметил хорошего водителя, для которого машина новая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706225" frameborder="0"></iframe> Новейший российский кабриолет Aurus готовится к дебюту.

Напомним, автомобили Aurus начали разрабатывать в 2013 году в рамах проекта «Кортеж» для первых лиц государства. Впервые общественность увидела новый российский кабриолет 7 мая прошлого года на инаугурации президента РФ Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU