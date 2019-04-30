2019-04-30T13:46:19+03:00
Общество

«Три вулкана» станут туристическим кластером

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев дал поручение разработать план создания на Камчатке парка «Три вулкана»
Антон БАЛУЕВ
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Юрий Трутнев провел на территории Тимоновских природных источников совещание с участием губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Перед заседанием он осмотрел «Горный приют Святого Тимона». Здесь с 2017 года строятся гостиница и водолечебница. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений.

В водолечебнице будут открытый и закрытый бассейны, купели, сауны и массажный кабинет, в гостинице - 13 номеров и ресторан. Базу строили с таким расчетом, чтобы она органично вписалась в живописную долину Тимоновского природного заказника. Здания возведены на свайном фундаменте, а отопление и электричество обеспечивается за счет солнечных батарей.

Автор и основной инвестор проекта - ООО «Роза Хутор». Она планирует построить у сопки Горячей круглогодичный курорт: 1 тысячу гостиничных номеров, 17 километров горнолыжных трасс, 2 канатных дороги. Место очень привлекательное не только для горнолыжников. Поблизости – Горелый, Мутновский и Вилючинский вулканы, Южная долина гейзеров, лавовые пещеры. Ожидается, что этот парк будут посещать более 400 тысяч человек в год.

Инвестор готов вложить в курорт 15 млрд. рублей при общей стоимости проекта 39,2 млрд. рублей. Как отметил Юрий Трутнев, инвестору нужна помощь правительства, и помощь большая. По его словам, это прорывной проект, потому что он открывает возможности массового туризма на Камчатке.

В последние годы туристов на Камчатке стало больше: развитие туристической отрасли в крае – один из приоритетов губернатора Владимира Илюхина.

В основном турпоток растет за счет иностранцев, которые прибывают на Камчатку круизными лайнерами. Поэтому проект создания туристического кластера предполагает строительство порта. Как объяснил вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов,

Благодаря этому операторы лайнеров смогут организовать для туристов недельные программы посещения достопримечательностей Камчатки. Сейчас круизные суда заходят максимум на пару дней. Первый в этом сезоне круизный лайнер приходит на Камчатку утром 2 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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