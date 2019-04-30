2019-04-30T14:21:41+03:00
Политика

Песков рассказал о выгодах российского паспорта для жителей ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что проживающие в самопровозглашенных республиках смогут иметь документы, признаваемые не только в России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Получение российских паспортов жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик позволит им иметь документы, признаваемые не только на территории Российской Федерации. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что жители части Донбасса легко смогут путешествовать.

«Да, в России они, предположим, могли использовать эти документы, но никоим образом они не могли это делать где-то в других направлениях», - сказал Песков, комментируя вопрос паспортов жителей ЛНР и ДНР.

«Люди же путешествуют не только по территории России. Люди не могут возобновить свои проездные документы, не могут возобновить свои паспорта, находясь на территории этих республик», - сказал он о проживающих в самопровозглашенных республиках.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Позже российский лидер заявил, что правительство рассматривает возможность упрощения процедуры получения гражданства для всех граждан Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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