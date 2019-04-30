2019-04-30T14:58:49+03:00
Политика

Официальный представитель СК РФ ничего не знает про проверку в отношении Comedy Woman

Ранее появилась информация о том, что в Следственный комитет поступило заявление из-за шутки про генерала Карбышева в юмористической передаче
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Официальный представитель СК РФ ничего не знает про проверку в отношении Comedy WomanОфициальный представитель СК РФ ничего не знает про проверку в отношении Comedy WomanФото: Олег ЗОЛОТО
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Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что она ничего не знает про проверку, якобы, начатую Следственным комитетом в отношении юмористического шоу на телеканале ТНТ Comedy Woman, которое обвинили в оскорблении чести генерала Карбышева и оправдании нацизма.

«Я не видела такого. Не знаю, не могу вам сказать», - ответила Радио "Комсомольская правда" представитель СК РФ, отвечая на вопрос о том, действительно начал ли Следственный комитет проверку в отношении шоу Comedy Woman.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что внук советского генерала Карбышева, который погиб от обморожения в немецком концлагере во времена Великой Отечественной войны - Дмитрий Карбышев - написал заявление в Следственный комитет на имя председателя СКР Александра Бастрыкина, обвиняя передачу в оскорблении чести деда и оправдании нацизма.

- Системная сознательная провокация. Идеологическая диверсия. Именно так. Мы же видим, сколько таких «шуточек». Пора понять, что подобные шутки о героях войны - это системная дискредитация общей победы советского народа, - отметил Дмитрий в интервью "КП".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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