Официальный представитель СК РФ ничего не знает про проверку в отношении Comedy Woman
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что она ничего не знает про проверку, якобы, начатую Следственным комитетом в отношении юмористического шоу на телеканале ТНТ Comedy Woman, которое обвинили в оскорблении чести генерала Карбышева и оправдании нацизма.
«Я не видела такого. Не знаю, не могу вам сказать», - ответила Радио "Комсомольская правда" представитель СК РФ, отвечая на вопрос о том, действительно начал ли Следственный комитет проверку в отношении шоу Comedy Woman.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что внук советского генерала Карбышева, который погиб от обморожения в немецком концлагере во времена Великой Отечественной войны - Дмитрий Карбышев - написал заявление в Следственный комитет на имя председателя СКР Александра Бастрыкина, обвиняя передачу в оскорблении чести деда и оправдании нацизма.
- Системная сознательная провокация. Идеологическая диверсия. Именно так. Мы же видим, сколько таких «шуточек». Пора понять, что подобные шутки о героях войны - это системная дискредитация общей победы советского народа, - отметил Дмитрий в интервью "КП".
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