"Это негативно скажется на потребителях": Mail.ru Group раскритиковала предложение ввести пошлины для посылок из-за рубежа

СЕГОДНЯ 14:44 2019-04-30T14:49:41+03:00

"Это негативно скажется на потребителях!":Mail.ru Group выступила с резкой критикой инициативы АКИТ Фото: Сергей Коньков/ТАСС

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Владимир Габриелян, вице-президент и технический директор Mail.ru Group, прокомментировал идею АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли) обложить посылки из-за рубежа дополнительной пошлиной в размере 15%.

- Все происходящее объясняется тем, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и её члены пытаются захватить рынок дешевых китайских товаров, применив к ним свои торговые наценки в 50 и более процентов, - подчеркнул Габриелян.

Он также отметил, что это решение негативно скажется на потребителях.

- Трансграничные маркетплейсы несут, в том числе и социальную функцию, обеспечивая доступными товарами граждан, где нет традиционных ритейлеров и ассортимент товаров крайне скуден, - также подчеркнул вице-президент компании.

По его словам, трансграничная торговля не конкурирует с российским ритейлом. Это связано с тем, что большинство потребителей боится покупать дорогостоящие, требующие проверки работоспособности и качества товары за рубежом. При этом ассортимент маркетплейсов трансграничной торговли превышает ассортимент всего российского ритейла в целом.

- Нормы торговой наценки на дешевые товары в классическом ритейле составляют десятки и сотни процентов против единиц процентов в новом онлайн-ритейле, - заявил Габриелян.

Он уверен, что обложение пошлинами всех товаров трансграничной торговли приведут к созданию «серого» рынка и разрушению бизнесов компаний новой экономики в России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что посылки из-за рубежа могут подорожать на 15%. Отечественные интернет-продавцы жалуются на неравную конкуренцию и просят обложить частных импортеров пошлиной.

ИСТОЧНИК KP.RU