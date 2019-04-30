2019-04-30T14:49:41+03:00
Общество

"Это негативно скажется на потребителях": Mail.ru Group раскритиковала предложение ввести пошлины для посылок из-за рубежа

Ранее ассоциация компаний интернет-торговли предложила обложить интернет-покупки дополнительной пошлиной
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
"Это негативно скажется на потребителях!":Mail.ru Group выступила с резкой критикой инициативы АКИТ Фото: Сергей Коньков/ТАСС"Это негативно скажется на потребителях!":Mail.ru Group выступила с резкой критикой инициативы АКИТ Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Изменить размер текста:

Владимир Габриелян, вице-президент и технический директор Mail.ru Group, прокомментировал идею АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли) обложить посылки из-за рубежа дополнительной пошлиной в размере 15%.

- Все происходящее объясняется тем, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и её члены пытаются захватить рынок дешевых китайских товаров, применив к ним свои торговые наценки в 50 и более процентов, - подчеркнул Габриелян.

Он также отметил, что это решение негативно скажется на потребителях.

- Трансграничные маркетплейсы несут, в том числе и социальную функцию, обеспечивая доступными товарами граждан, где нет традиционных ритейлеров и ассортимент товаров крайне скуден, - также подчеркнул вице-президент компании.

По его словам, трансграничная торговля не конкурирует с российским ритейлом. Это связано с тем, что большинство потребителей боится покупать дорогостоящие, требующие проверки работоспособности и качества товары за рубежом. При этом ассортимент маркетплейсов трансграничной торговли превышает ассортимент всего российского ритейла в целом.

- Нормы торговой наценки на дешевые товары в классическом ритейле составляют десятки и сотни процентов против единиц процентов в новом онлайн-ритейле, - заявил Габриелян.

Он уверен, что обложение пошлинами всех товаров трансграничной торговли приведут к созданию «серого» рынка и разрушению бизнесов компаний новой экономики в России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что посылки из-за рубежа могут подорожать на 15%. Отечественные интернет-продавцы жалуются на неравную конкуренцию и просят обложить частных импортеров пошлиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Официальный представитель СК РФ ничего не знает про проверку в отношении Comedy Woman
Песков рассказал о выгодах российского паспорта для жителей ЛНР и ДНР
В Китае казнят канадца за контрабанду наркотиков
В Госдуме напомнили США, что «нам есть чем ответить на агрессию»
ЦИК Украины официально объявил Зеленского президентом страны
Песков объяснил, почему на парад 9 мая не приедут иностранные лидеры
Командующий парадом Победы похвалил кабриолет Aurus
«Три вулкана» станут туристическим кластером
Несколько человек ранены после заезда автомобиля в ТЦ в Гамбурге
В МВД РФ заявили, что большинство жителей ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданство
Командование дисбатами передадут руководству военных округов
Гендиректор Xiaomi проспорил почти 150 миллионов долларов
Песков заявил, что Кремль не располагает достоверными сведениями об уничтожении главаря ИГИЛ*
Вандала, повредившего картину Репина в Третьяковке, приговорили к 2,5 годам тюрьмы
Песков: победа Зеленского на президентских выборах была очевидна
«Прометей» прошел испытания и готов к производству
«Аталанта» вышла в Лигу Чемпионов, обыграв «Удинезе»
Берлускони был экстренно госпитализирован в Милане
Ученые назвали причины появления ранней седины
Врачи опровергли информацию о сердечном приступе у Ларри Кинга
Роскосмос заявил, что первый запуск с космодрома Восточный в 2019 году планируется на июль
Запуск Dragon отложили из-за проблем с системой электропитания на МКС
В Турции считают уместным делать скидки в отелях для российских туристов
UTair опровергла информацию о приостановке работы из-за долгов
Абэ заявил об отречении императора Акихито
Полицейские Новой Зеландии обезвредили взрывное устройство в Крайстчерче