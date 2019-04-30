Медведев о выборах на Украине: дело не в том, кто победил, а как будет работать

СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-30T15:23:08+03:00

Медведев о результатах выборов на Украине: дело не в том, кто победил, а как будет работать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Кабмина отметил, что предложения, сделанные ранее с украинскими представителями, остаются «применимы и к новым властям, было бы желание» [видео]

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Дело не в том, кто победил на президентских выборах Украины 2019 года, дело в том, как это будет работать. Соответствующие заявление сделал премьер России Дмитрий Медведев.

«Ну ничего не меняем, от своей позиции. Дело не в том, кто победил - это выбор украинского народа, а дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать. Поэтому все те предложения, которые были сделаны во время общения с моим участием и нашими коллегами с Украины, они, естественно, применимы и к новым властям, было бы желание», - прокомментировал глава Кабмина итоги президентских выборов Незалежной

Как сообщал сайт kp.ru во вторник, 30 апреля, ЦИК Украины представил окончательные результаты второго тура украинских выборов 2019 года, который состоялся в 21 апреля. Зеленского официально объявили президентом страны.

Ранее, после подсчетов 80% бюллетеней на Украине, когда уже была очевидна победа Зеленского, Медведев отметил, что смена руководства Незалежной может способствовать налаживанию отношений между Киевом и Москвой. Он также подчеркнул, что такой явный отрыв кандидата от партии «Слуга народа» демонстрирует спрос на новые подходы при решении проблем страны.

ИСТОЧНИК KP.RU