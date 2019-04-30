Приговор Кокорину могут вынести 8 мая

СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-30T15:23:23+03:00

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Приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину может быть вынесен 8 мая. Об этом во вторник сообщила адвокат Татьяна Стукалова.

«С 6 мая будет представлять доказательства защита Протасовицкого и младшего Кокорина. С этого же дня уйдем в прения, а 8 мая может состояться приговор», - приводит ее слова РИА Новости.

При этом Стукалова добавила, что показания ее подзащитных с первого дня не изменились. "Никаких подтверждений, что Александр бил водителя Соловчука, нет", - подчеркнула она.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин были арестованы в октябре 2018 года за дебош в центре Москвы. С того времени, они сидят в Бутырской тюрьме. Суд уже неоднократно продлевал им меру пресечения. В частности, 3 апреля 2019 года их содержание под стражей было продолжено до 25 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU