2019-04-30T15:44:47+03:00
Политика

Кремль: Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ контакты с КНДР и ситуацию в Венесуэле

Пресс-секретарь президента назвал главные темы встречи
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: REUTERS
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Во вторник, 30 апреля, президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности РФ свои контакты с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, переговоры в Пекине на форуме «Один пояс, один путь», и ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин проинформировал коллег о своих контактах с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке и о многочисленных переговорах с зарубежными лидерами, состоявшихся в ходе недавнего посещения президентом Китая», - рассказал представитель Кремля.

Напомним, 25 апреля, на острове Русский состоялись переговоры Путина и Ким Чен Ына. Глава Северной Кореи назвал свой разговор с российским президентом продуктивным, а российский президент заявил, что все остались довольны саммитом Россия-КНДР.

Позже, 25 апреля Путин прибыл в Пекин для участия во втором международном форуме «Один пояс, один путь», который прошел 26-27 апреля. Участие в саммите прияли порядка 40 лидеров стран и правительств, российский президент стал одним из тех, кто выступал на открытии форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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