Почему губернатор Хакасии в армии не служил?

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-30T15:46:26+03:00

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Прокуратура Красноярского края направила в Следственный комитет РФ требование разобраться, по какой причине губернатор Валентин Коновалов не проходил срочную службу. Об этом говорится в письме за подписью прокурора края Михаила Савчина, поступившем в редакцию телеканала РЕН ТВ.

Валентин Коновалов – один из самых молодых глав регионов, и всего 5 лет назад вышел из призывного возраста.

Валентин Коновалов до этого не раз заявлял, что служить в армии почетно, но у него есть проблемы со здоровьем, что не позволило ему отдать Родине долг. Военного билета у него нет.

Как говорится в документе, «до настоящего времени решение в отношении Коновалова В.О. о вынесении заключения о признании его не прошедшим воинскую службу по призыву, не имея на то законных оснований, и зачисления в запас не принято в связи с неявкой его на заседание призывной комиссии. Извещение о заседании призывной комиссии по данному вопросу, направленное Коновалову В.О. почтовой связью, им не получено», — говорится в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU