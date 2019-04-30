Лавров прокомментировал рост числа военных США в Польше
Увеличение численности американских войск на территории Польши демонстрирует курс Вашингтона на подрыв всех договоренностей в сфере безопасности, а главное одного из ключевых положений основополагающего акта между Россией и НАТО. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с коллегой из Кабо-Верде Луишем Фелипе Таварешем.
«Это отражает курс Соединенных Штатов на слом всех договоренностей, которые в сфере безопасности существовали в евроатлантическом регионе. В данном случае речь идет о подрыве одного из ключевых положений основополагающего акта между Россией и НАТО, в соответствии с которым существенные боевые силы на территории новых членов НАТО не размещаются на постоянной основе», - сказал глава российского МИД.
Лавров отметил, что «всем прекрасно известно и все прекрасно понимают», что Россия не намерена нападать ни на Польшу, ни на какую-либо другую страну НАТО, однако «в пылу старания угодить Вашингтону в русофобской риторике страны доходят до таких материальных воплощений конфронтационного подхода». «До добра это не доведет», - подчеркнул министр.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщила, что США согласились увеличить численность своих войск в республики. При этом детали соглашения находятся на стадии обсуждения.
ИСТОЧНИК KP.RU