Лавров прокомментировал рост числа военных США в Польше

СЕГОДНЯ 16:07 2019-04-30T16:07:59+03:00

По словам главы МИД, Вашингтон ведет курс на слом всех договоренностей в сфере безопасности

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Увеличение численности американских войск на территории Польши демонстрирует курс Вашингтона на подрыв всех договоренностей в сфере безопасности, а главное одного из ключевых положений основополагающего акта между Россией и НАТО. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с коллегой из Кабо-Верде Луишем Фелипе Таварешем.

«Это отражает курс Соединенных Штатов на слом всех договоренностей, которые в сфере безопасности существовали в евроатлантическом регионе. В данном случае речь идет о подрыве одного из ключевых положений основополагающего акта между Россией и НАТО, в соответствии с которым существенные боевые силы на территории новых членов НАТО не размещаются на постоянной основе», - сказал глава российского МИД.

Лавров отметил, что «всем прекрасно известно и все прекрасно понимают», что Россия не намерена нападать ни на Польшу, ни на какую-либо другую страну НАТО, однако «в пылу старания угодить Вашингтону в русофобской риторике страны доходят до таких материальных воплощений конфронтационного подхода». «До добра это не доведет», - подчеркнул министр.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщила, что США согласились увеличить численность своих войск в республики. При этом детали соглашения находятся на стадии обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU